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AMD Ryzen 7 3700U против Ryzen 5 Pro 4650G

AMD Ryzen 7 3700U
VS
AMD Ryzen 5 Pro 4650G
AMD Ryzen 7 3700U
AMD Ryzen 5 Pro 4650G

Что лучше: 4-ядерный ноутбучный AMD Ryzen 7 3700U на 2.3 ГГц или десктопный Ryzen 5 Pro 4650G с 6-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 4650G and 3700U
Причины выбрать AMD Ryzen 7 3700U
  • На 46% ниже чем у Ryzen 5 Pro 4650G пиковое энергопотребление – 35 vs 65 Ватт
  • Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура
Причины выбрать AMD Ryzen 5 Pro 4650G
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
  • Появился на 1 год и 7 месяцев позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 7 против 12 нанометров
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 51% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1203 и 798 баллов
  • На 7.95 ГБ/c (22%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 5% выше частота в Turbo Boost (4.2 ГГц против 4 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 7 3700U
7376
Ryzen 5 Pro 4650G +124%
16497
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 7 3700U и Ryzen 5 Pro 4650G

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 6 января 2019 21 июля 2020
Тип Для ноутбука Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Picasso Zen 2
Сокет FP5 AM4
Интегрированная графика Radeon Vega 10 Radeon Vega 7

Производительность

Количество ядер 4 6
Количество потоков 8 12
Частота 2.3 ГГц 3.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 23x 37x
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов 4.9 млрд 4.9 млрд
Техпроцесс 12 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 12-35 Вт 45-65 Вт
Критическая температура 105°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Radeon Vega 10 Radeon Vega 7
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1400 МГц 1900 МГц
Шейдерные блоки 640 448
TMUs 40 28
ROPs 8 7
Вычислительные блоки 10 -
TGP 10 Вт 10-45 Вт
Макс. разрешение 3840x2160 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Ryzen 7 3700U
1.664 терафлопс
Ryzen 5 Pro 4650G
1.108 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400 DDR4-3200
Макс. размер 32 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 35.76 ГБ/c 43.71 ГБ/c
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 7 3700U Сайт AMD Ryzen 5 Pro 4650G
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 12 12

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Комментарии

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