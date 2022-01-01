AMD Ryzen 7 3700U против Ryzen 5 Pro 4650G
Что лучше: 4-ядерный ноутбучный AMD Ryzen 7 3700U на 2.3 ГГц или десктопный Ryzen 5 Pro 4650G с 6-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 7 3700U
- На 46% ниже чем у Ryzen 5 Pro 4650G пиковое энергопотребление – 35 vs 65 Ватт
- Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура
Причины выбрать AMD Ryzen 5 Pro 4650G
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
- Появился на 1 год и 7 месяцев позже чем соперник
- Более современный техпроцесс - 7 против 12 нанометров
- Имеет на 2 физических ядра больше
- На 51% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1203 и 798 баллов
- На 7.95 ГБ/c (22%) выше максимальная пропускная способность памяти
- На 5% выше частота в Turbo Boost (4.2 ГГц против 4 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
928
Ryzen 5 Pro 4650G +36%
1264
Cinebench R23 (многоядерный)
3836
Ryzen 5 Pro 4650G +143%
9304
Passmark CPU (одноядерный)
2023
Ryzen 5 Pro 4650G +33%
2683
Passmark CPU (многоядерный)
7376
Ryzen 5 Pro 4650G +124%
16497
Geekbench 5 (одноядерный)
799
Ryzen 5 Pro 4650G +51%
1205
Geekbench 5 (многоядерный)
2824
Ryzen 5 Pro 4650G +133%
6570
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|6 января 2019
|21 июля 2020
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Picasso
|Zen 2
|Сокет
|FP5
|AM4
|Интегрированная графика
|Radeon Vega 10
|Radeon Vega 7
Производительность
|Количество ядер
|4
|6
|Количество потоков
|8
|12
|Частота
|2.3 ГГц
|3.7 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4 ГГц
|4.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|23x
|37x
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|4МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|4.9 млрд
|4.9 млрд
|Техпроцесс
|12 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|12-35 Вт
|45-65 Вт
|Критическая температура
|105°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Radeon Vega 10
|Radeon Vega 7
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1400 МГц
|1900 МГц
|Шейдерные блоки
|640
|448
|TMUs
|40
|28
|ROPs
|8
|7
|Вычислительные блоки
|10
|-
|TGP
|10 Вт
|10-45 Вт
|Макс. разрешение
|3840x2160 - 60 Гц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400
|DDR4-3200
|Макс. размер
|32 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|35.76 ГБ/c
|43.71 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 7 3700U
|Сайт AMD Ryzen 5 Pro 4650G
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|12
|12
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