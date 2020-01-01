AMD Ryzen 7 3700X против Ryzen 3 3200GE
Что лучше: 8-ядерный AMD Ryzen 7 3700X на 3.6 ГГц или Ryzen 3 3200GE с 4-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 7 3700X
- Имеет на 31 МБ больший объем L3-кэша
- Имеет на 4 физических ядра больше
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
- Более современный техпроцесс - 7 против 12 нанометров
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 16% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 3.8 ГГц)
- На 3.97 ГБ/c (9%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать AMD Ryzen 3 3200GE
- На 46% ниже чем у Ryzen 7 3700X пиковое энергопотребление – 35 vs 65 Ватт
- Есть интегрированный графический ускоритель Radeon RX Vega 8
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
494
Cinebench R20 (многоядерный)
4793
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 7 3700X +20%
2667
2217
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 7 3700X +204%
22742
7482
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 7 3700X +42%
1280
899
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 7 3700X +223%
8465
2623
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|7 июля 2019
|30 сентября 2019
|Цена в момент релиза
|329 долларов
|-
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Zen 2
|Zen+
|Сокет
|AM4
|AM4
|Интегрированная графика
|Нет
|Radeon RX Vega 8
Производительность
|Количество ядер
|8
|4
|Количество потоков
|16
|4
|Частота
|3.6 ГГц
|3.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.4 ГГц
|3.8 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|36x
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|32МБ (общий)
|1МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|19.2 млрд
|4.9 млрд
|Техпроцесс
|7 нанометров
|12 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|35 Вт
|Критическая температура
|95°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR4-2400
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|47.68 ГБ/c
|43.71 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 7 3700X
|Сайт AMD Ryzen 3 3200GE
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
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