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AMD Ryzen 7 3700X против Ryzen 3 3200GE

AMD Ryzen 7 3700X
AMD Ryzen 7 3700X
VS
AMD Ryzen 3 3200GE
AMD Ryzen 3 3200GE

Что лучше: 8-ядерный AMD Ryzen 7 3700X на 3.6 ГГц или Ryzen 3 3200GE с 4-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3200GE and 3700X
Причины выбрать AMD Ryzen 7 3700X
  • Имеет на 31 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Более современный техпроцесс - 7 против 12 нанометров
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 16% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 3.8 ГГц)
  • На 3.97 ГБ/c (9%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать AMD Ryzen 3 3200GE
  • На 46% ниже чем у Ryzen 7 3700X пиковое энергопотребление – 35 vs 65 Ватт
  • Есть интегрированный графический ускоритель Radeon RX Vega 8

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 7 3700X +20%
2667
Ryzen 3 3200GE
2217
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 7 3700X +204%
22742
Ryzen 3 3200GE
7482
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 7 3700X +223%
8465
Ryzen 3 3200GE
2623

Характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 7 3700X и Ryzen 3 3200GE

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 7 июля 2019 30 сентября 2019
Цена в момент релиза 329 долларов -
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Zen 2 Zen+
Сокет AM4 AM4
Интегрированная графика Нет Radeon RX Vega 8

Производительность

Количество ядер 8 4
Количество потоков 16 4
Частота 3.6 ГГц 3.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 3.8 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 36x -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 32МБ (общий) 1МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Количество транзисторов 19.2 млрд 4.9 млрд
Техпроцесс 7 нанометров 12 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 35 Вт
Критическая температура 95°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-2400
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 47.68 ГБ/c 43.71 ГБ/c
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 7 3700X Сайт AMD Ryzen 3 3200GE
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Комментарии

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