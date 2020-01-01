AMD Ryzen 7 3700X против Ryzen 5 1600
Что лучше: 8-ядерный AMD Ryzen 7 3700X на 3.6 ГГц или Ryzen 5 1600 с 6-ядрами на 3.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
65
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
28
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
50
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
53
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 7 3700X
- Появился на 2 года и 3 месяца позже чем соперник
- Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
- Имеет на 16 МБ больший объем L3-кэша
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 22% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 3.6 ГГц)
- На 7.94 ГБ/c (20%) выше максимальная пропускная способность памяти
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Ryzen 7 3700X +42%
494
347
Cinebench R20 (многоядерный)
Ryzen 7 3700X +86%
4793
2573
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 7 3700X +30%
2667
2055
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 7 3700X +86%
22742
12258
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 7 3700X +35%
1280
947
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 7 3700X +63%
8465
5186
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|7 июля 2019
|11 апреля 2017
|Цена в момент релиза
|329 долларов
|219 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Zen 2
|Zen
|Сокет
|AM4
|AM4
|Интегрированная графика
|Нет
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|8
|6
|Количество потоков
|16
|12
|Частота
|3.6 ГГц
|3.2 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.4 ГГц
|3.6 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|36x
|32x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|32МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|19.2 млрд
|4.8 млрд
|Техпроцесс
|7 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|95°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR4-2666
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|47.68 ГБ/c
|39.74 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 7 3700X
|Сайт AMD Ryzen 5 1600
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
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