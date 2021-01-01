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AMD Ryzen 7 3700X против Ryzen 5 2400G

AMD Ryzen 7 3700X
VS
AMD Ryzen 5 2400G
AMD Ryzen 7 3700X
AMD Ryzen 5 2400G

Что лучше: 8-ядерный AMD Ryzen 7 3700X на 3.6 ГГц или Ryzen 5 2400G с 4-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 2400G and 3700X
Причины выбрать AMD Ryzen 7 3700X
  • Имеет на 28 МБ больший объем L3-кэша
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Появился на 1 год и 5 месяцев позже чем соперник
  • На 43% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1278 и 892 балла
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 13% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 3.9 ГГц)
  • На 3.97 ГБ/c (9%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать AMD Ryzen 5 2400G
  • Есть интегрированный графический ускоритель Radeon RX Vega 11

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Ryzen 7 3700X +32%
1335
Ryzen 5 2400G
1011
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 7 3700X +153%
12094
Ryzen 5 2400G
4778
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 7 3700X +25%
2657
Ryzen 5 2400G
2125
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 7 3700X +158%
22502
Ryzen 5 2400G
8721
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 7 3700X +149%
8355
Ryzen 5 2400G
3354

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 7 3700X и Ryzen 5 2400G

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 7 июля 2019 12 февраля 2018
Цена в момент релиза 329 долларов 169 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Zen 2 Zen
Сокет AM4 AM4
Интегрированная графика Нет Radeon RX Vega 11

Производительность

Количество ядер 8 4
Количество потоков 16 8
Частота 3.6 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 3.9 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 36x 36x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 128КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 32МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Количество транзисторов 19.2 млрд 4.9 млрд
Техпроцесс 7 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 65 Вт
Критическая температура 95°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика - Radeon RX Vega 11
Частота GPU - 300 МГц
Boost частота GPU - 1240 МГц
Шейдерные блоки - 704
TMUs - 44
ROPs - 8
Вычислительные блоки - 11
TGP - 65 Вт
Макс. разрешение - 3840x2160 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Ryzen 7 3700X
н/д
Ryzen 5 2400G
1.746 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-2933
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 47.68 ГБ/c 43.71 ГБ/c
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 7 3700X Сайт AMD Ryzen 5 2400G
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 12

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Комментарии

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