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AMD Ryzen 7 3700X против Ryzen 5 5500U

AMD Ryzen 7 3700X
VS
AMD Ryzen 5 5500U
AMD Ryzen 7 3700X
AMD Ryzen 5 5500U

Что лучше: 8-ядерный десктопный AMD Ryzen 7 3700X на 3.6 ГГц или ноутбучный Ryzen 5 5500U с 6-ядрами на 2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 7-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5500U and 3700X
Причины выбрать AMD Ryzen 7 3700X
  • Имеет на 24 МБ больший объем L3-кэша
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Разблокированный множитель
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 18% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1294 и 1094 балла
  • На 10% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 4 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5500U
  • На 62% ниже чем у Ryzen 7 3700X пиковое энергопотребление – 25 vs 65 Ватт
  • Появился на 1 год и 7 месяцев позже чем соперник
  • Есть интегрированный графический ускоритель Radeon RX Vega 7
  • Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Ryzen 7 3700X +15%
1351
Ryzen 5 5500U
1178
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 7 3700X +72%
12240
Ryzen 5 5500U
7132
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 7 3700X +73%
22931
Ryzen 5 5500U
13279
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 7 3700X +18%
1299
Ryzen 5 5500U
1104
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 7 3700X +83%
8970
Ryzen 5 5500U
4895
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 7 3700X и Ryzen 5 5500U

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 7 июля 2019 12 января 2021
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Zen 2 Lucienne
Сокет AM4 FP6
Интегрированная графика Нет Radeon RX Vega 7

Производительность

Количество ядер 8 6
Количество потоков 16 12
Частота 3.6 ГГц 2.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 36x 21x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 32МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов 3.8 млрд -
Техпроцесс 7 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 10-25 Вт
Критическая температура 95°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика - Radeon RX Vega 7
Частота GPU - 300 МГц
Boost частота GPU - 1800 МГц
Шейдерные блоки - 448
TMUs - 28
ROPs - 7
TGP - 10-45 Вт
iGPU FLOPS
Ryzen 7 3700X
н/д
Ryzen 5 5500U
1.108 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 128 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 47.68 ГБ/c -
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 7 3700X Сайт AMD Ryzen 5 5500U
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 12

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Комментарии

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