Что лучше: 8-ядерный десктопный AMD Ryzen 7 3700X на 3.6 ГГц или ноутбучный Ryzen 5 5500U с 6-ядрами на 2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 7-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.