AMD Ryzen 7 3700X против Ryzen 5 5500U
Что лучше: 8-ядерный десктопный AMD Ryzen 7 3700X на 3.6 ГГц или ноутбучный Ryzen 5 5500U с 6-ядрами на 2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 7-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 7 3700X
- Имеет на 24 МБ больший объем L3-кэша
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
- Разблокированный множитель
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 18% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1294 и 1094 балла
- На 10% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 4 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5500U
- На 62% ниже чем у Ryzen 7 3700X пиковое энергопотребление – 25 vs 65 Ватт
- Появился на 1 год и 7 месяцев позже чем соперник
- Есть интегрированный графический ускоритель Radeon RX Vega 7
- Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Ryzen 7 3700X +15%
1351
1178
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 7 3700X +72%
12240
7132
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 7 3700X +9%
2687
2463
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 7 3700X +73%
22931
13279
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 7 3700X +18%
1299
1104
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 7 3700X +83%
8970
4895
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|7 июля 2019
|12 января 2021
|Тип
|Десктопный
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Zen 2
|Lucienne
|Сокет
|AM4
|FP6
|Интегрированная графика
|Нет
|Radeon RX Vega 7
Производительность
|Количество ядер
|8
|6
|Количество потоков
|16
|12
|Частота
|3.6 ГГц
|2.1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.4 ГГц
|4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|36x
|21x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|32МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|3.8 млрд
|-
|Техпроцесс
|7 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|10-25 Вт
|Критическая температура
|95°C
|105°C
iGPU
|Интегрированная графика
|-
|Radeon RX Vega 7
|Частота GPU
|-
|300 МГц
|Boost частота GPU
|-
|1800 МГц
|Шейдерные блоки
|-
|448
|TMUs
|-
|28
|ROPs
|-
|7
|TGP
|-
|10-45 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR4-3200, LPDDR4-4266
|Макс. размер
|128 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|47.68 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Да
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 7 3700X
|Сайт AMD Ryzen 5 5500U
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|12
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