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AMD Ryzen 7 3700X против Ryzen 5 5600H

AMD Ryzen 7 3700X
VS
AMD Ryzen 5 5600H
AMD Ryzen 7 3700X
AMD Ryzen 5 5600H

Что лучше: 8-ядерный десктопный AMD Ryzen 7 3700X на 3.6 ГГц или ноутбучный Ryzen 5 5600H с 6-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 7-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5600H and 3700X
Причины выбрать AMD Ryzen 7 3700X
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Имеет на 16 МБ больший объем L3-кэша
  • Разблокированный множитель
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 5% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 4.2 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5600H
  • Появился на 1 год и 7 месяцев позже чем соперник
  • На 17% ниже чем у Ryzen 7 3700X пиковое энергопотребление – 54 vs 65 Ватт
  • Есть интегрированный графический ускоритель Radeon RX Vega 7
  • Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Ryzen 7 3700X +32%
4906
Ryzen 5 5600H
3718
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 7 3700X
2736
Ryzen 5 5600H +13%
3082
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 7 3700X +24%
22878
Ryzen 5 5600H
18389
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 7 3700X +27%
8708
Ryzen 5 5600H
6882

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 7 3700X и Ryzen 5 5600H

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 7 июля 2019 12 января 2021
Цена в момент релиза 329 долларов -
Тип Десктопный Для ноутбука
Кодовое имя Zen 2 Zen 3
Сокет AM4 FP6
Интегрированная графика Нет Radeon RX Vega 7

Производительность

Количество ядер 8 6
Количество потоков 16 12
Частота 3.6 ГГц 3.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 36x 33x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 32МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов 19.2 млрд -
Техпроцесс 7 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 35-54 Вт
Критическая температура 95°C 105°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 128 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 47.68 ГБ/c -
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 7 3700X Сайт AMD Ryzen 5 5600H
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 16

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Комментарии

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