Что лучше: 8-ядерный AMD Ryzen 7 3700X на 3.6 ГГц или Ryzen 5 Pro 4650GE с 6-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 7-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.