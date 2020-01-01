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AMD Ryzen 7 3750H против Ryzen 5 3500U

AMD Ryzen 7 3750H
AMD Ryzen 7 3750H
VS
AMD Ryzen 5 3500U
AMD Ryzen 5 3500U

Что лучше: AMD Ryzen 7 3750H на 2.3 ГГц (c Turbo Core до 4.0) или Ryzen 5 3500U на 2.1 ГГц (c Turbo Core до 3.7)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3500U and 3750H
Причины выбрать AMD Ryzen 7 3750H
  • На 8% выше частота в Turbo Boost (4 ГГц против 3.7 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 3500U
  • На 57% ниже чем у Ryzen 7 3750H пиковое энергопотребление – 15 vs 35 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Ryzen 7 3750H +21%
1765
Ryzen 5 3500U
1459
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 7 3750H +17%
8330
Ryzen 5 3500U
7094
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 7 3750H +28%
3406
Ryzen 5 3500U
2661

Характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 7 3750H и Ryzen 5 3500U

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 6 января 2019 6 января 2019
Цена в момент релиза 1100 долларов -
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Zen+ Zen+
Сокет FP5 FP5
Интегрированная графика Radeon RX Vega 10 Radeon Vega 8

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 8
Частота 2.3 ГГц 2.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4 ГГц 3.7 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 23x 21x
Кэш 1-го уровня 128КБ (на ядро) 128КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов 4.9 млрд 4.9 млрд
Техпроцесс 12 нанометров 12 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35 Вт 15 Вт
Критическая температура 105°C 105°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400 DDR4-2400
Макс. размер 32 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 35.76 ГБ/c 35.76 ГБ/c
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 7 3750H Сайт AMD Ryzen 5 3500U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 12 12

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Комментарии

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