AMD Ryzen 7 3750H против Ryzen 5 3550H
Что лучше: AMD Ryzen 7 3750H на 2.3 ГГц (c Turbo Core до 4.0) или Ryzen 5 3550H на 2.1 ГГц (c Turbo Core до 3.7)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 7 3750H
- На 8% выше частота в Turbo Boost (4 ГГц против 3.7 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
346
Ryzen 5 3550H +3%
356
Cinebench R20 (многоядерный)
Ryzen 7 3750H +6%
1765
1664
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 7 3750H +1%
2124
2106
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 7 3750H +3%
8330
8098
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 7 3750H +52%
829
544
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 7 3750H +88%
3406
1810
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|6 января 2019
|6 января 2019
|Цена в момент релиза
|1100 долларов
|-
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Zen+
|Zen+
|Сокет
|FP5
|FP5
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 10
|Radeon Vega 8
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|2.3 ГГц
|2.1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4 ГГц
|3.7 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|23x
|21x
|Кэш 1-го уровня
|128КБ (на ядро)
|128КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|4МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|4.9 млрд
|4.9 млрд
|Техпроцесс
|12 нанометров
|12 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|35 Вт
|35 Вт
|Критическая температура
|105°C
|105°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400
|DDR4-2400
|Макс. размер
|32 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|35.76 ГБ/c
|35.76 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 7 3750H
|Сайт AMD Ryzen 5 3550H
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|12
|12
Опрос
21 (53.8%)
18 (46.2%)
Всего проголосовало: 39
Конкуренты
- AMD Ryzen 7 3750H vs Intel Core i7 10750H
- AMD Ryzen 7 3750H vs Intel Core i7 1065G7
- AMD Ryzen 7 3750H vs Ryzen 7 4800H
- AMD Ryzen 7 3750H vs Intel Core i5 10300H
- AMD Ryzen 7 3750H vs Intel Core i5 10210U
- AMD Ryzen 5 3550H vs Intel Core i7 10750H
- AMD Ryzen 5 3550H vs Ryzen 5 3500U
- AMD Ryzen 5 3550H vs Ryzen 5 4600H
- AMD Ryzen 5 3550H vs Intel Core i5 1035G4
- AMD Ryzen 5 3550H vs Intel Core i7 1165G7