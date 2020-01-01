Что лучше: 4-ядерный ноутбучный AMD Ryzen 7 3750H на 2.3 ГГц или десктопный Ryzen 5 3600X с 6-ядрами на 3.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.