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AMD Ryzen 7 3750H против Ryzen 5 4600H

AMD Ryzen 7 3750H
AMD Ryzen 7 3750H
VS
AMD Ryzen 5 4600H
AMD Ryzen 5 4600H

Что лучше: 4-ядерный AMD Ryzen 7 3750H на 2.3 ГГц или Ryzen 5 4600H с 6-ядрами на 3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 4600H and 3750H
Причины выбрать AMD Ryzen 7 3750H
  • На 22% ниже чем у Ryzen 5 4600H пиковое энергопотребление – 35 vs 45 Ватт
Причины выбрать AMD Ryzen 5 4600H
  • Появился на 1 год позже чем соперник
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • На 32.51 ГБ/c (91%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Более современный техпроцесс - 7 против 12 нанометров
  • Имеет на 2 физических ядра больше

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Ryzen 7 3750H
1765
Ryzen 5 4600H +88%
3311
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 7 3750H
2124
Ryzen 5 4600H +17%
2491
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 7 3750H
8330
Ryzen 5 4600H +76%
14662
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 7 3750H
3406
Ryzen 5 4600H +28%
4356

Характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 7 3750H и Ryzen 5 4600H

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 6 января 2019 6 января 2020
Цена в момент релиза 1100 долларов -
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Zen+ Zen 2
Сокет FP5 FP6
Интегрированная графика Radeon RX Vega 10 Radeon Vega 6

Производительность

Количество ядер 4 6
Количество потоков 8 12
Частота 2.3 ГГц 3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4 ГГц 4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 23x 30x
Кэш 1-го уровня 128КБ (на ядро) 32КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов 4.9 млрд -
Техпроцесс 12 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35 Вт 45 Вт
Критическая температура 105°C 105°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 32 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 4
Макс. пропускная способность 35.76 ГБ/c 68.27 ГБ/c
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 7 3750H Сайт AMD Ryzen 5 4600H
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 12 16

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Комментарии

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