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AMD Ryzen 7 3750H против Ryzen 5 4600U

AMD Ryzen 7 3750H
AMD Ryzen 7 3750H
VS
AMD Ryzen 5 4600U
AMD Ryzen 5 4600U

Что лучше: 4-ядерный AMD Ryzen 7 3750H на 2.3 ГГц или Ryzen 5 4600U с 6-ядрами на 2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 4600U and 3750H
Причины выбрать AMD Ryzen 5 4600U
  • На 57% ниже чем у Ryzen 7 3750H пиковое энергопотребление – 15 vs 35 Ватт
  • Появился на 1 год позже чем соперник
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • На 32.51 ГБ/c (91%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Более современный техпроцесс - 7 против 12 нанометров
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 25% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1073 и 857 баллов

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Ryzen 7 3750H
1811
Ryzen 5 4600U +46%
2651
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 7 3750H
2138
Ryzen 5 4600U +18%
2530
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 7 3750H
8561
Ryzen 5 4600U +69%
14446
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 7 3750H
3225
Ryzen 5 4600U +60%
5153

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 7 3750H и Ryzen 5 4600U

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 6 января 2019 6 января 2020
Цена в момент релиза 1100 долларов -
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Zen+ Zen 2
Сокет FP5 FP6
Интегрированная графика Radeon RX Vega 10 Radeon Vega 6

Производительность

Количество ядер 4 6
Количество потоков 8 12
Частота 2.3 ГГц 2.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4 ГГц 4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 23x 21x
Кэш 1-го уровня 128КБ (на ядро) 32КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов 4.9 млрд -
Техпроцесс 12 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35 Вт 15 Вт
Критическая температура 105°C 105°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 32 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 35.76 ГБ/c 68.27 ГБ/c
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 7 3750H Сайт AMD Ryzen 5 4600U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 12 16

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Комментарии

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