AMD Ryzen 7 3750H против Ryzen 5 5625U
Что лучше: 4-ядерный AMD Ryzen 7 3750H на 2.3 ГГц или Ryzen 5 5625U с 6-ядрами на 2.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 7 3750H
- Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5625U
- Появился на 3 года позже чем соперник
- Имеет на 12 МБ больший объем L3-кэша
- На 57% ниже чем у Ryzen 7 3750H пиковое энергопотребление – 15 vs 35 Ватт
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
- Более современный техпроцесс - 7 против 12 нанометров
- На 68% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1422 и 846 баллов
- Имеет на 2 физических ядра больше
- На 7% выше частота в Turbo Boost (4.3 ГГц против 4 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
904
Ryzen 5 5625U +52%
1375
Cinebench R23 (многоядерный)
4089
Ryzen 5 5625U +99%
8151
Passmark CPU (одноядерный)
2102
Ryzen 5 5625U +35%
2834
Passmark CPU (многоядерный)
8268
Ryzen 5 5625U +78%
14714
Geekbench 5 (одноядерный)
851
Ryzen 5 5625U +68%
1433
Geekbench 5 (многоядерный)
3332
Ryzen 5 5625U +78%
5934
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|6 января 2019
|4 января 2022
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Picasso
|Barcelo
|Сокет
|FP5
|FP6
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 10
|Radeon Vega 7
Производительность
|Количество ядер
|4
|6
|Количество потоков
|8
|12
|Частота
|2.3 ГГц
|2.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4 ГГц
|4.3 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|23x
|23x
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|4МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|4.9 млрд
|10.7 млрд
|Техпроцесс
|12 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|12-35 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|105°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 10
|AMD Radeon Vega 7
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1400 МГц
|1800 МГц
|Шейдерные блоки
|640
|448
|TMUs
|40
|28
|ROPs
|8
|7
|Вычислительные блоки
|10
|-
|TGP
|10 Вт
|10-45 Вт
|Макс. разрешение
|3840x2160 - 60 Гц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400
|DDR4-3200, LPDDR4x-4267
|Макс. размер
|32 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|35.76 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Да
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 7 3750H
|Сайт AMD Ryzen 5 5625U
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|12
|16
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1