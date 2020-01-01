AMD Ryzen 7 3750H против Ryzen 7 3700X
Что лучше: 4-ядерный ноутбучный AMD Ryzen 7 3750H на 2.3 ГГц или десктопный Ryzen 7 3700X с 8-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 7 3750H
- На 46% ниже чем у Ryzen 7 3700X пиковое энергопотребление – 35 vs 65 Ватт
- Есть интегрированный графический ускоритель Radeon RX Vega 10
- Более чем на 10 °C выше максимальная рабочая температура
Причины выбрать AMD Ryzen 7 3700X
- Имеет на 28 МБ больший объем L3-кэша
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
- Имеет на 4 физических ядра больше
- Разблокированный множитель
- Более современный техпроцесс - 7 против 12 нанометров
- Появился на 6 месяцев позже чем соперник
- На 11.92 ГБ/c (33%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 10% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 4 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
346
Ryzen 7 3700X +43%
494
Cinebench R20 (многоядерный)
1765
Ryzen 7 3700X +172%
4793
Passmark CPU (одноядерный)
2124
Ryzen 7 3700X +26%
2667
Passmark CPU (многоядерный)
8330
Ryzen 7 3700X +173%
22742
Geekbench 5 (одноядерный)
829
Ryzen 7 3700X +54%
1280
Geekbench 5 (многоядерный)
3406
Ryzen 7 3700X +149%
8465
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|6 января 2019
|7 июля 2019
|Цена в момент релиза
|1100 долларов
|329 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Кодовое имя
|Zen+
|Zen 2
|Сокет
|FP5
|AM4
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 10
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|4
|8
|Количество потоков
|8
|16
|Частота
|2.3 ГГц
|3.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4 ГГц
|4.4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|23x
|36x
|Кэш 1-го уровня
|128КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|4МБ (общий)
|32МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|4.9 млрд
|19.2 млрд
|Техпроцесс
|12 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|35 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|105°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400
|DDR4-3200
|Макс. размер
|32 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|35.76 ГБ/c
|47.68 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 7 3750H
|Сайт AMD Ryzen 7 3700X
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|12
|20
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