AMD Ryzen 7 3800X против Ryzen 3 3100
Что лучше: 8-ядерный AMD Ryzen 7 3800X на 3.9 ГГц или Ryzen 3 3100 с 4-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 7-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
74
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
26
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
80
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
60
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 7 3800X
- Имеет на 4 физических ядра больше
- Имеет на 16 МБ больший объем L3-кэша
- На 15% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 3.9 ГГц)
- На 16% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1312 и 1129 баллов
Причины выбрать AMD Ryzen 3 3100
- Появился на 9 месяцев позже чем соперник
- На 38% ниже чем у Ryzen 7 3800X пиковое энергопотребление – 65 vs 105 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Ryzen 7 3800X +12%
498
443
Cinebench R20 (многоядерный)
Ryzen 7 3800X +120%
5021
2287
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 7 3800X +12%
2727
2437
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 7 3800X +101%
23314
11598
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 7 3800X +14%
1287
1125
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 7 3800X +77%
8674
4896
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|7 июля 2019
|21 апреля 2020
|Цена в момент релиза
|399 долларов
|-
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Zen 2
|Zen 2
|Сокет
|AM4
|AM4
|Интегрированная графика
|Нет
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|8
|4
|Количество потоков
|16
|8
|Частота
|3.9 ГГц
|3.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.5 ГГц
|3.9 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|39x
|36x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|32МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|19.2 млрд
|-
|Техпроцесс
|7 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|105 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|95°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|47.68 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Да
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 7 3800X
|Сайт AMD Ryzen 3 3100
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|16
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