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AMD Ryzen 7 3800XT против Ryzen 3 3100

AMD Ryzen 7 3800XT
AMD Ryzen 7 3800XT
VS
AMD Ryzen 3 3100
AMD Ryzen 3 3100

Что лучше: 8-ядерный AMD Ryzen 7 3800XT на 3.9 ГГц или Ryzen 3 3100 с 4-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 7-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3100 and 3800XT
Причины выбрать AMD Ryzen 7 3800XT
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Имеет на 16 МБ больший объем L3-кэша
  • На 21% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 3.9 ГГц)
  • На 21% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1366 и 1129 баллов
Причины выбрать AMD Ryzen 3 3100
  • На 38% ниже чем у Ryzen 7 3800XT пиковое энергопотребление – 65 vs 105 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Ryzen 7 3800XT +129%
5248
Ryzen 3 3100
2287
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 7 3800XT +19%
1341
Ryzen 3 3100
1125
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 7 3800XT +83%
8945
Ryzen 3 3100
4896

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 7 3800XT и Ryzen 3 3100

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 7 июля 2020 21 апреля 2020
Цена в момент релиза 399 долларов -
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Zen 2 Zen 2
Сокет AM4 AM4
Интегрированная графика Нет Нет

Производительность

Количество ядер 8 4
Количество потоков 16 8
Частота 3.9 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.7 ГГц 3.9 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 39x 36x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 32МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Количество транзисторов 19.2 млрд -
Техпроцесс 7 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 105 Вт 65 Вт
Критическая температура 95°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 47.68 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 7 3800XT Сайт AMD Ryzen 3 3100
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 16

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Комментарии

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