AMD Ryzen 7 3800XT против Ryzen 5 2600
Что лучше: 8-ядерный AMD Ryzen 7 3800XT на 3.9 ГГц или Ryzen 5 2600 с 6-ядрами на 3.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
67
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
29
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
62
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
56
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 7 3800XT
- Появился на 1 год и 10 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 16 МБ больший объем L3-кэша
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
- Более современный техпроцесс - 7 против 12 нанометров
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 21% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 3.9 ГГц)
- На 3.97 ГБ/c (9%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать AMD Ryzen 5 2600
- На 38% ниже чем у Ryzen 7 3800XT пиковое энергопотребление – 65 vs 105 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Ryzen 7 3800XT +40%
521
372
Cinebench R20 (многоядерный)
Ryzen 7 3800XT +94%
5216
2685
Passmark CPU (одноядерный)
2230
Passmark CPU (многоядерный)
13159
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 7 3800XT +39%
1349
972
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 7 3800XT +63%
8908
5481
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|7 июля 2020
|11 сентября 2018
|Цена в момент релиза
|399 долларов
|199 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Zen 2
|Zen+
|Сокет
|AM4
|AM4
|Интегрированная графика
|Нет
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|8
|6
|Количество потоков
|16
|12
|Частота
|3.9 ГГц
|3.4 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.7 ГГц
|3.9 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|39x
|34x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|32МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|19.2 млрд
|4.8 млрд
|Техпроцесс
|7 нанометров
|12 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|105 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|95°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR4-2933
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|47.68 ГБ/c
|43.71 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 7 3800XT
|Сайт AMD Ryzen 5 2600
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
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