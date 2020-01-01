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AMD Ryzen 7 3800XT против Ryzen 5 2600X

AMD Ryzen 7 3800XT
AMD Ryzen 7 3800XT
VS
AMD Ryzen 5 2600X
AMD Ryzen 5 2600X

Что лучше: 8-ядерный AMD Ryzen 7 3800XT на 3.9 ГГц или Ryzen 5 2600X с 6-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 2600X and 3800XT
Причины выбрать AMD Ryzen 7 3800XT
  • Появился на 2 года и 3 месяца позже чем соперник
  • Имеет на 16 МБ больший объем L3-кэша
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Более современный техпроцесс - 7 против 12 нанометров
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 12% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.2 ГГц)
  • На 3.97 ГБ/c (9%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать AMD Ryzen 5 2600X
  • На 10% ниже чем у Ryzen 7 3800XT пиковое энергопотребление – 95 vs 105 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Ryzen 7 3800XT +74%
5277
Ryzen 5 2600X
3035
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 7 3800XT +29%
1340
Ryzen 5 2600X
1035
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 7 3800XT +56%
8943
Ryzen 5 2600X
5738

Характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 7 3800XT и Ryzen 5 2600X

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 7 июля 2020 19 апреля 2018
Цена в момент релиза 399 долларов 229 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Zen 2 Zen+
Сокет AM4 AM4
Интегрированная графика Нет Нет

Производительность

Количество ядер 8 6
Количество потоков 16 12
Частота 3.9 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.7 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 39x 36x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 32МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Количество транзисторов 19.2 млрд 4.8 млрд
Техпроцесс 7 нанометров 12 нанометров
Энергопотребление (TDP) 105 Вт 95 Вт
Критическая температура 95°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-2933
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 47.68 ГБ/c 43.71 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 7 3800XT Сайт AMD Ryzen 5 2600X
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Комментарии

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