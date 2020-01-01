AMD Ryzen 7 3800XT против Ryzen 5 5600X
Что лучше: 8-ядерный AMD Ryzen 7 3800XT на 3.9 ГГц или Ryzen 5 5600X с 6-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 7-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
100
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 7 3800XT
- Имеет на 2 физических ядра больше
- На 2% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.6 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5600X
- На 38% ниже чем у Ryzen 7 3800XT пиковое энергопотребление – 65 vs 105 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
523
Ryzen 5 5600X +13%
593
Cinebench R20 (многоядерный)
Ryzen 7 3800XT +22%
5277
4308
Geekbench 5 (одноядерный)
1340
Ryzen 5 5600X +22%
1631
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 7 3800XT +15%
8943
7782
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|7 июля 2020
|8 октября 2020
|Цена в момент релиза
|399 долларов
|299 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Zen 2
|Zen 3
|Сокет
|AM4
|AM4
|Интегрированная графика
|Нет
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|8
|6
|Количество потоков
|16
|12
|Частота
|3.9 ГГц
|3.7 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.7 ГГц
|4.6 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|39x
|37x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|32МБ (общий)
|32МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|19.2 млрд
|-
|Техпроцесс
|7 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|105 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|95°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|47.68 ГБ/c
|47.68 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 7 3800XT
|Сайт AMD Ryzen 5 5600X
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
Опрос
7 (77.8%)
2 (22.2%)
Всего проголосовало: 9
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