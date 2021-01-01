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AMD Ryzen 7 4700G против Ryzen 3 3200G

AMD Ryzen 7 4700G
VS
AMD Ryzen 3 3200G
AMD Ryzen 7 4700G
AMD Ryzen 3 3200G

Что лучше: 8-ядерный AMD Ryzen 7 4700G на 3.6 ГГц или Ryzen 3 3200G с 4-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3200G and 4700G
Причины выбрать AMD Ryzen 7 4700G
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • Появился на 10 месяцев позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 7 против 12 нанометров
  • На 44% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1252 и 870 баллов
  • На 10% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 4 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Ryzen 7 4700G +234%
4902
Ryzen 3 3200G
1467
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 7 4700G +24%
2812
Ryzen 3 3200G
2271
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 7 4700G +177%
20093
Ryzen 3 3200G
7258
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 7 4700G +220%
8837
Ryzen 3 3200G
2758

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 7 4700G и Ryzen 3 3200G

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 21 июля 2020 30 сентября 2019
Цена в момент релиза - 99 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Zen 2 Zen+
Сокет AM4 AM4
Интегрированная графика Radeon Vega 8 Radeon Vega 8

Производительность

Количество ядер 8 4
Количество потоков 16 4
Частота 3.6 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 36x 36x
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 128КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Количество транзисторов 4.9 млрд 4.9 млрд
Техпроцесс 7 нанометров 12 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45-65 Вт 65 Вт
Критическая температура 95°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-2933
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 43.71 ГБ/c 43.71 ГБ/c
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 7 4700G Сайт AMD Ryzen 3 3200G
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 12 20

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Комментарии

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