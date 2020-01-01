AMD Ryzen 7 4700G против Ryzen 3 4300G
Что лучше: 8-ядерный AMD Ryzen 7 4700G на 3.6 ГГц или Ryzen 3 4300G с 4-ядрами на 3.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 7-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 7 4700G
- Имеет на 4 физических ядра больше
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
- На 10% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 4 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Ryzen 7 4700G +11%
499
449
Cinebench R20 (многоядерный)
4833
Passmark CPU (одноядерный)
2580
Passmark CPU (многоядерный)
11579
Geekbench 5 (одноядерный)
1192
Geekbench 5 (многоядерный)
7974
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|21 июля 2020
|21 июля 2020
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Zen 2
|Zen 2
|Сокет
|AM4
|AM4
|Интегрированная графика
|Radeon Vega 8
|Radeon Vega 6
Производительность
|Количество ядер
|8
|4
|Количество потоков
|16
|8
|Частота
|3.6 ГГц
|3.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.4 ГГц
|4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|36x
|38x
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|4.9 млрд
|4.9 млрд
|Техпроцесс
|7 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|95°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR4-3200
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|43.71 ГБ/c
|43.71 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 7 4700G
|Сайт AMD Ryzen 3 4300G
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
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