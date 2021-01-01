AMD Ryzen 7 4700G против Ryzen 3 4300U
Что лучше: 8-ядерный десктопный AMD Ryzen 7 4700G на 3.6 ГГц или ноутбучный Ryzen 3 4300U с 4-ядрами на 2.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 7-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 7 4700G
- Имеет на 4 физических ядра больше
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
- Разблокированный множитель
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
- Появился на 6 месяцев позже чем соперник
- На 19% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 3.7 ГГц)
- На 22% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1252 и 1027 баллов
Причины выбрать AMD Ryzen 3 4300U
- На 62% ниже чем у Ryzen 7 4700G пиковое энергопотребление – 25 vs 65 Ватт
- На 24.56 ГБ/c (56%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Ryzen 7 4700G +20%
508
424
Cinebench R20 (многоядерный)
Ryzen 7 4700G +222%
4902
1524
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 7 4700G +19%
2812
2362
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 7 4700G +161%
20093
7702
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 7 4700G +21%
1264
1045
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 7 4700G +164%
8837
3347
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|21 июля 2020
|6 января 2020
|Тип
|Десктопный
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Zen 2
|Zen 2
|Сокет
|AM4
|FP6
|Интегрированная графика
|Radeon Vega 8
|Radeon Vega 5
Производительность
|Количество ядер
|8
|4
|Количество потоков
|16
|4
|Частота
|3.6 ГГц
|2.7 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.4 ГГц
|3.7 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|36x
|27x
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|32КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|4.9 млрд
|-
|Техпроцесс
|7 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45-65 Вт
|10-25 Вт
|Критическая температура
|95°C
|105°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR4-3200, LPDDR4-4266
|Макс. размер
|64 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|43.71 ГБ/c
|68.27 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 7 4700G
|Сайт AMD Ryzen 3 4300U
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|12
|16
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