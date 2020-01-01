AMD Ryzen 7 4700G против Ryzen 5 2600
Что лучше: 8-ядерный AMD Ryzen 7 4700G на 3.6 ГГц или Ryzen 5 2600 с 6-ядрами на 3.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
66
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
29
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
62
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
55
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 7 4700G
- Появился на 1 год и 11 месяцев позже чем соперник
- Более современный техпроцесс - 7 против 12 нанометров
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Есть интегрированный графический ускоритель Radeon Vega 8
- На 13% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 3.9 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 2600
- Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Ryzen 7 4700G +35%
499
369
Cinebench R20 (многоядерный)
Ryzen 7 4700G +80%
4833
2691
Passmark CPU (одноядерный)
2244
Passmark CPU (многоядерный)
13192
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 7 4700G +22%
1192
980
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 7 4700G +47%
7974
5439
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|21 июля 2020
|11 сентября 2018
|Цена в момент релиза
|-
|199 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Zen 2
|Zen+
|Сокет
|AM4
|AM4
|Интегрированная графика
|Radeon Vega 8
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|8
|6
|Количество потоков
|16
|12
|Частота
|3.6 ГГц
|3.4 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.4 ГГц
|3.9 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|36x
|34x
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|4.9 млрд
|4.8 млрд
|Техпроцесс
|7 нанометров
|12 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|95°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR4-2933
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|43.71 ГБ/c
|43.71 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 7 4700G
|Сайт AMD Ryzen 5 2600
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1
Конкуренты
- AMD Ryzen 7 3700X и Ryzen 7 4700G
- Intel Core i9 9900K и AMD Ryzen 7 4700G
- AMD Ryzen 5 3400G и Ryzen 7 4700G
- AMD Ryzen 5 4600G и Ryzen 7 4700G
- AMD Ryzen 7 4700GE и Ryzen 7 4700G
- Intel Core i7 10700K и AMD Ryzen 5 2600
- Intel Core i5 10600K и AMD Ryzen 5 2600
- Intel Core i5 10400 и AMD Ryzen 5 2600
- AMD Ryzen 3 3100 и Ryzen 5 2600
- AMD Ryzen 3 3200G и Ryzen 5 2600