AMD Ryzen 7 4700G против Ryzen 5 5600G
Что лучше: 8-ядерный AMD Ryzen 7 4700G на 3.6 ГГц или Ryzen 5 5600G с 6-ядрами на 3.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 7-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 7 4700G
- Разблокированный множитель
- Имеет на 2 физических ядра больше
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5600G
- Появился на 9 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
- На 19% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1492 и 1252 балла
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
509
Ryzen 5 5600G +13%
575
Cinebench R20 (многоядерный)
Ryzen 7 4700G +7%
4868
4537
Passmark CPU (одноядерный)
2784
Passmark CPU (многоядерный)
20082
Geekbench 5 (одноядерный)
1276
Ryzen 5 5600G +18%
1509
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 7 4700G +19%
8836
7439
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|21 июля 2020
|13 апреля 2021
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Zen 2
|Zen 3
|Сокет
|AM4
|AM4
|Интегрированная графика
|Radeon Vega 8
|Radeon RX Vega 7
Производительность
|Количество ядер
|8
|6
|Количество потоков
|16
|12
|Частота
|3.6 ГГц
|3.9 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.4 ГГц
|4.4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|36x
|39x
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|4.9 млрд
|-
|Техпроцесс
|7 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45-65 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|95°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR4-3200
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|43.71 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Да
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 7 4700G
|Сайт AMD Ryzen 5 5600G
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|12
|-
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