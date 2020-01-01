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AMD Ryzen 7 4700G против Ryzen 7 3700X

AMD Ryzen 7 4700G
AMD Ryzen 7 4700G
VS
AMD Ryzen 7 3700X
AMD Ryzen 7 3700X

Что лучше: AMD Ryzen 7 4700G на 3.6 ГГц (c Turbo Core до 4.4) или Ryzen 7 3700X на 3.6 ГГц (c Turbo Core до 4.4)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3700X and 4700G
Причины выбрать AMD Ryzen 7 4700G
  • Появился на 1 год и 1 месяц позже чем соперник
  • Есть интегрированный графический ускоритель Radeon Vega 8
Причины выбрать AMD Ryzen 7 3700X
  • Имеет на 24 МБ больший объем L3-кэша
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 3.97 ГБ/c (9%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 7 4700G и Ryzen 7 3700X

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 21 июля 2020 7 июля 2019
Цена в момент релиза - 329 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Zen 2 Zen 2
Сокет AM4 AM4
Интегрированная графика Radeon Vega 8 Нет

Производительность

Количество ядер 8 8
Количество потоков 16 16
Частота 3.6 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 36x 36x
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 32МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Количество транзисторов 4.9 млрд 19.2 млрд
Техпроцесс 7 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 65 Вт
Критическая температура 95°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 43.71 ГБ/c 47.68 ГБ/c
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 7 4700G Сайт AMD Ryzen 7 3700X
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Комментарии

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