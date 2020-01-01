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AMD Ryzen 7 4700GE против Ryzen 5 4600G

AMD Ryzen 7 4700GE
AMD Ryzen 7 4700GE
VS
AMD Ryzen 5 4600G
AMD Ryzen 5 4600G

Что лучше: 8-ядерный AMD Ryzen 7 4700GE на 3.6 ГГц или Ryzen 5 4600G с 6-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 7-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 4600G and 4700GE
Причины выбрать AMD Ryzen 7 4700GE
  • На 46% ниже чем у Ryzen 5 4600G пиковое энергопотребление – 35 vs 65 Ватт
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 5% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 4.2 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Ryzen 7 4700GE +30%
4361
Ryzen 5 4600G
3351
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)

Характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 7 4700GE и Ryzen 5 4600G

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 21 июля 2020 21 июля 2020
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Zen 2 Zen 2
Сокет AM4 AM4
Интегрированная графика Radeon Vega 8 Radeon Vega 7

Производительность

Количество ядер 8 6
Количество потоков 16 12
Частота 3.6 ГГц 3.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 36x 37x
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Количество транзисторов 4.9 млрд 4.9 млрд
Техпроцесс 7 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35 Вт 65 Вт
Критическая температура 95°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 43.71 ГБ/c 43.71 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 7 4700GE Сайт AMD Ryzen 5 4600G
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Комментарии

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