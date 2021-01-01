Главная > Сравнения CPU > Ryzen 7 4700GE vs Ryzen 5 5600X

AMD Ryzen 7 4700GE против Ryzen 5 5600X

AMD Ryzen 7 4700GE
VS
AMD Ryzen 5 5600X
AMD Ryzen 7 4700GE
AMD Ryzen 5 5600X

Что лучше: 8-ядерный AMD Ryzen 7 4700GE на 3.6 ГГц или Ryzen 5 5600X с 6-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 7-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5600X and 4700GE
Причины выбрать AMD Ryzen 7 4700GE
  • На 46% ниже чем у Ryzen 5 5600X пиковое энергопотребление – 35 vs 65 Ватт
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Есть интегрированный графический ускоритель Radeon Vega 8
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5600X
  • Имеет на 24 МБ больший объем L3-кэша
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • На 44% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1668 и 1156 баллов
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 3.97 ГБ/c (9%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 5% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4.4 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 7 4700GE
2780
Ryzen 5 5600X +22%
3384
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 7 4700GE
20907
Ryzen 5 5600X +7%
22289
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 7 4700GE
1163
Ryzen 5 5600X +44%
1674
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 7 4700GE
6486
Ryzen 5 5600X +30%
8440

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 7 4700GE и Ryzen 5 5600X

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 21 июля 2020 8 октября 2020
Цена в момент релиза - 299 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Zen 2 Zen 3
Сокет AM4 AM4
Интегрированная графика Radeon Vega 8 Нет

Производительность

Количество ядер 8 6
Количество потоков 16 12
Частота 3.6 ГГц 3.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 4.6 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 36x 37x
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 32МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Количество транзисторов 4.9 млрд -
Техпроцесс 7 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35 Вт 65 Вт
Критическая температура 95°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 43.71 ГБ/c 47.68 ГБ/c
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 7 4700GE Сайт AMD Ryzen 5 5600X
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 12 20

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. AMD Ryzen 7 4700G vs AMD Ryzen 7 4700GE
2. AMD Ryzen 5 3600 vs AMD Ryzen 5 5600X
3. AMD Ryzen 7 3700X vs AMD Ryzen 5 5600X
4. Intel Core i5 10600K vs AMD Ryzen 5 5600X
5. AMD Ryzen 5 3600XT vs AMD Ryzen 5 5600X
6. Intel Core i7 10700 vs AMD Ryzen 5 5600X

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 5 5600X или Ryzen 7 4700GE?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях