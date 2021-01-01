AMD Ryzen 7 4700GE против Ryzen 5 5600X
Что лучше: 8-ядерный AMD Ryzen 7 4700GE на 3.6 ГГц или Ryzen 5 5600X с 6-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 7-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 7 4700GE
- На 46% ниже чем у Ryzen 5 5600X пиковое энергопотребление – 35 vs 65 Ватт
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Есть интегрированный графический ускоритель Radeon Vega 8
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5600X
- Имеет на 24 МБ больший объем L3-кэша
- Разблокированный множитель
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
- На 44% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1668 и 1156 баллов
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 3.97 ГБ/c (9%) выше максимальная пропускная способность памяти
- На 5% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4.4 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
495
Ryzen 5 5600X +21%
597
Cinebench R20 (многоядерный)
Ryzen 7 4700GE +1%
4468
4407
Passmark CPU (одноядерный)
2780
Ryzen 5 5600X +22%
3384
Passmark CPU (многоядерный)
20907
Ryzen 5 5600X +7%
22289
Geekbench 5 (одноядерный)
1163
Ryzen 5 5600X +44%
1674
Geekbench 5 (многоядерный)
6486
Ryzen 5 5600X +30%
8440
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|21 июля 2020
|8 октября 2020
|Цена в момент релиза
|-
|299 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Zen 2
|Zen 3
|Сокет
|AM4
|AM4
|Интегрированная графика
|Radeon Vega 8
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|8
|6
|Количество потоков
|16
|12
|Частота
|3.6 ГГц
|3.7 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.4 ГГц
|4.6 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|36x
|37x
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|32МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|4.9 млрд
|-
|Техпроцесс
|7 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|35 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|95°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR4-3200
|Макс. размер
|64 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|43.71 ГБ/c
|47.68 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 7 4700GE
|Сайт AMD Ryzen 5 5600X
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|12
|20
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