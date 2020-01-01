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AMD Ryzen 7 4700U против Ryzen 3 3200U

AMD Ryzen 7 4700U
AMD Ryzen 7 4700U
VS
AMD Ryzen 3 3200U
AMD Ryzen 3 3200U

Что лучше: 8-ядерный AMD Ryzen 7 4700U на 2 ГГц или Ryzen 3 3200U с 2-ядрами на 2.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3200U and 4700U
Причины выбрать AMD Ryzen 7 4700U
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • Появился на 1 год позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • На 32.51 ГБ/c (91%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 17% выше частота в Turbo Boost (4.1 ГГц против 3.5 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Ryzen 7 4700U +351%
2616
Ryzen 3 3200U
580
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 7 4700U +36%
2543
Ryzen 3 3200U
1865
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 7 4700U +239%
13840
Ryzen 3 3200U
4085
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 7 4700U +172%
4137
Ryzen 3 3200U
1520

Характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 7 4700U и Ryzen 3 3200U

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 6 января 2020 6 января 2019
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Zen 2 Zen+
Сокет FP6 FP5
Интегрированная графика Radeon Vega 7 Radeon Vega 3

Производительность

Количество ядер 8 2
Количество потоков 8 4
Частота 2 ГГц 2.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.1 ГГц 3.5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 20x 26x
Кэш 1-го уровня 32КБ (на ядро) 128КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 4.5 млрд
Техпроцесс 7 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 15 Вт
Критическая температура 105°C 105°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4X-4266 DDR4-2400
Макс. размер 64 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 4 2
Макс. пропускная способность 68.27 ГБ/c 35.76 ГБ/c
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 7 4700U Сайт AMD Ryzen 3 3200U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 12

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Комментарии

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