Что лучше: 8-ядерный AMD Ryzen 7 4700U на 2.0 ГГц или Ryzen 3 3250U с 2-ядрами на 2.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.