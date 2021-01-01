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AMD Ryzen 7 4700U против Ryzen 3 3250U

AMD Ryzen 7 4700U
VS
AMD Ryzen 3 3250U
AMD Ryzen 7 4700U
AMD Ryzen 3 3250U

Что лучше: 8-ядерный AMD Ryzen 7 4700U на 2.0 ГГц или Ryzen 3 3250U с 2-ядрами на 2.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3250U and 4700U
Причины выбрать AMD Ryzen 7 4700U
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • На 51% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1131 и 751 балл
  • На 17% выше частота в Turbo Boost (4.1 ГГц против 3.5 ГГц)
  • Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Ryzen 7 4700U +255%
2685
Ryzen 3 3250U
757
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 7 4700U +37%
2608
Ryzen 3 3250U
1906
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 7 4700U +234%
13908
Ryzen 3 3250U
4165
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 7 4700U +245%
5712
Ryzen 3 3250U
1654

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 7 4700U и Ryzen 3 3250U

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 6 января 2020 6 января 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Zen 2 Zen+
Сокет FP6 FP5
Интегрированная графика Radeon Vega 7 Radeon RX Vega 3

Производительность

Количество ядер 8 2
Количество потоков 8 4
Частота 2.0 ГГц 2.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.1 ГГц 3.5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 20x 26x
Кэш 1-го уровня 32КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 7 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 10-25 Вт 12-25 Вт
Критическая температура 105°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4-4266 DDR4-2400
Макс. размер 32 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 68.27 ГБ/c -
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 7 4700U Сайт AMD Ryzen 3 3250U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16

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Комментарии

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