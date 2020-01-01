AMD Ryzen 7 4700U против Ryzen 3 4300G
Что лучше: 8-ядерный ноутбучный AMD Ryzen 7 4700U на 2 ГГц или десктопный Ryzen 3 4300G с 4-ядрами на 3.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 7-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 7 4700U
- На 77% ниже чем у Ryzen 3 4300G пиковое энергопотребление – 15 vs 65 Ватт
- Имеет на 4 физических ядра больше
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
- Поддержка 4-х канальной памяти
- На 24.56 ГБ/c (56%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Более чем на 10 °C выше максимальная рабочая температура
- На 2% выше частота в Turbo Boost (4.1 ГГц против 4 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 3 4300G
- Появился на 7 месяцев позже чем соперник
- Разблокированный множитель
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Ryzen 7 4700U +4%
467
449
Cinebench R20 (многоядерный)
2616
Passmark CPU (одноядерный)
2543
Ryzen 3 4300G +1%
2580
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 7 4700U +20%
13840
11579
Geekbench 5 (одноядерный)
1053
Geekbench 5 (многоядерный)
4137
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|6 января 2020
|21 июля 2020
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Кодовое имя
|Zen 2
|Zen 2
|Сокет
|FP6
|AM4
|Интегрированная графика
|Radeon Vega 7
|Radeon Vega 6
Производительность
|Количество ядер
|8
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|2 ГГц
|3.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.1 ГГц
|4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|20x
|38x
|Кэш 1-го уровня
|32КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|4.9 млрд
|Техпроцесс
|7 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|105°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4X-4266
|DDR4-3200
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|4
|2
|Макс. пропускная способность
|68.27 ГБ/c
|43.71 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 7 4700U
|Сайт AMD Ryzen 3 4300G
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|20
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