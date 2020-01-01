AMD Ryzen 7 4700U против Ryzen 3 5300U
Что лучше: 8-ядерный AMD Ryzen 7 4700U на 2.0 ГГц или Ryzen 3 5300U с 4-ядрами на 2.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 7-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 7 4700U
- Имеет на 4 физических ядра больше
- На 40% ниже чем у Ryzen 3 5300U пиковое энергопотребление – 15 vs 25 Ватт
- На 6% выше частота в Turbo Boost (4.1 ГГц против 3.85 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 3 5300U
- Появился на 1 год и 2 месяца позже чем соперник
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
467
Cinebench R20 (многоядерный)
2600
Passmark CPU (одноядерный)
2535
Passmark CPU (многоядерный)
13628
Geekbench 5 (одноядерный)
682
Geekbench 5 (многоядерный)
3796
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|6 января 2020
|1 марта 2021
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Zen 2
|Zen 2
|Сокет
|FP6
|FP6
|Интегрированная графика
|Radeon Vega 7
|Radeon RX Vega 6
Производительность
|Количество ядер
|8
|4
|Количество потоков
|8
|4
|Частота
|2.0 ГГц
|2.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.1 ГГц
|3.85 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|20x
|26x
|Кэш 1-го уровня
|32КБ (на ядро)
|-
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|-
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|7 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|10-25 Вт
|Критическая температура
|105°C
|105°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4-4266
|DDR4-3200, LPDDR4-4266
|Макс. размер
|32 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|68.27 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 7 4700U
|-
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
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