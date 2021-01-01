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AMD Ryzen 7 4700U против Ryzen 3 Pro 4350GE

AMD Ryzen 7 4700U
VS
AMD Ryzen 3 Pro 4350GE
AMD Ryzen 7 4700U
AMD Ryzen 3 Pro 4350GE

Что лучше: 8-ядерный ноутбучный AMD Ryzen 7 4700U на 2.0 ГГц или десктопный Ryzen 3 Pro 4350GE с 4-ядрами на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 7-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 4350GE and 4700U
Причины выбрать AMD Ryzen 7 4700U
  • На 57% ниже чем у Ryzen 3 Pro 4350GE пиковое энергопотребление – 15 vs 35 Ватт
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • На 24.56 ГБ/c (56%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.1 ГГц против 4 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 3 Pro 4350GE
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
  • Появился на 6 месяцев позже чем соперник

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 7 4700U и Ryzen 3 Pro 4350GE

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 6 января 2020 21 июля 2020
Тип Для ноутбука Десктопный
Кодовое имя Zen 2 Zen 2
Сокет FP6 AM4
Интегрированная графика Radeon Vega 7 Radeon Vega 6

Производительность

Количество ядер 8 4
Количество потоков 8 8
Частота 2.0 ГГц 3.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.1 ГГц 4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 20x 35x
Кэш 1-го уровня 32КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 4.9 млрд
Техпроцесс 7 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 35 Вт
Критическая температура 105°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4-4266 DDR4-3200
Макс. размер 32 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 68.27 ГБ/c 43.71 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 7 4700U Сайт AMD Ryzen 3 Pro 4350GE
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 12

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4. Intel Core i5 1135G7 или AMD Ryzen 7 4700U
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7. AMD Ryzen 5 Pro 4650GE или AMD Ryzen 3 Pro 4350GE

Комментарии

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