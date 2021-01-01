Что лучше: 8-ядерный ноутбучный AMD Ryzen 7 4700U на 2.0 ГГц или десктопный Ryzen 5 3400GE с 4-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.