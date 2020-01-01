AMD Ryzen 7 4700U против Ryzen 5 4600HS
Что лучше: 8-ядерный AMD Ryzen 7 4700U на 2.0 ГГц или Ryzen 5 4600HS с 6-ядрами на 3.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 7-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 7 4700U
- На 57% ниже чем у Ryzen 5 4600HS пиковое энергопотребление – 15 vs 35 Ватт
- Имеет на 2 физических ядра больше
- На 2% выше частота в Turbo Boost (4.1 ГГц против 4 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 4600HS
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
- На 59% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1100 и 692 балла
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
476
Cinebench R20 (многоядерный)
2647
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 7 4700U +6%
2614
2471
Passmark CPU (многоядерный)
13872
Ryzen 5 4600HS +3%
14327
Geekbench 5 (одноядерный)
694
Ryzen 5 4600HS +59%
1100
Geekbench 5 (многоядерный)
3904
Ryzen 5 4600HS +63%
6355
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|6 января 2020
|7 января 2020
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Zen 2
|Zen 2
|Сокет
|FP6
|FP6
|Интегрированная графика
|Radeon Vega 7
|Radeon RX Vega 6
Производительность
|Количество ядер
|8
|6
|Количество потоков
|8
|12
|Частота
|2.0 ГГц
|3.0 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.1 ГГц
|4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|20x
|30x
|Кэш 1-го уровня
|32КБ (на ядро)
|32КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|7 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|35 Вт
|Критическая температура
|105°C
|105°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4-4266
|DDR4-3200, LPDDR4-4266
|Макс. размер
|32 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|68.27 ГБ/c
|68.27 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 7 4700U
|Сайт AMD Ryzen 5 4600HS
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
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