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AMD Ryzen 7 4700U против Ryzen 5 4600HS

AMD Ryzen 7 4700U
AMD Ryzen 7 4700U
VS
AMD Ryzen 5 4600HS
AMD Ryzen 5 4600HS

Что лучше: 8-ядерный AMD Ryzen 7 4700U на 2.0 ГГц или Ryzen 5 4600HS с 6-ядрами на 3.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 7-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 4600HS and 4700U
Причины выбрать AMD Ryzen 7 4700U
  • На 57% ниже чем у Ryzen 5 4600HS пиковое энергопотребление – 15 vs 35 Ватт
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.1 ГГц против 4 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 4600HS
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
  • На 59% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1100 и 692 балла

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 7 4700U
13872
Ryzen 5 4600HS +3%
14327
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 7 4700U
3904
Ryzen 5 4600HS +63%
6355

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 7 4700U и Ryzen 5 4600HS

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 6 января 2020 7 января 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Zen 2 Zen 2
Сокет FP6 FP6
Интегрированная графика Radeon Vega 7 Radeon RX Vega 6

Производительность

Количество ядер 8 6
Количество потоков 8 12
Частота 2.0 ГГц 3.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.1 ГГц 4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 20x 30x
Кэш 1-го уровня 32КБ (на ядро) 32КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 7 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 35 Вт
Критическая температура 105°C 105°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4-4266 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 32 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 68.27 ГБ/c 68.27 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 7 4700U Сайт AMD Ryzen 5 4600HS
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16

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Комментарии

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