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AMD Ryzen 7 4800H против Ryzen 3 4300U

AMD Ryzen 7 4800H
VS
AMD Ryzen 3 4300U
AMD Ryzen 7 4800H
AMD Ryzen 3 4300U

Что лучше: 8-ядерный AMD Ryzen 7 4800H на 2.9 ГГц или Ryzen 3 4300U с 4-ядрами на 2.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 7-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 4300U and 4800H
Причины выбрать AMD Ryzen 7 4800H
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
  • На 16% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1191 и 1027 баллов
  • На 14% выше частота в Turbo Boost (4.2 ГГц против 3.7 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 3 4300U
  • На 54% ниже чем у Ryzen 7 4800H пиковое энергопотребление – 25 vs 54 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Ryzen 7 4800H +189%
4399
Ryzen 3 4300U
1524
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 7 4800H +14%
2693
Ryzen 3 4300U
2362
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 7 4800H +153%
19504
Ryzen 3 4300U
7702
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 7 4800H +14%
1196
Ryzen 3 4300U
1045
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 7 4800H +139%
8007
Ryzen 3 4300U
3347

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 7 4800H и Ryzen 3 4300U

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 6 января 2020 6 января 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Zen 2 Zen 2
Сокет FP6 FP6
Интегрированная графика Radeon Vega 7 Radeon Vega 5

Производительность

Количество ядер 8 4
Количество потоков 16 4
Частота 2.9 ГГц 2.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.2 ГГц 3.7 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 29x 27x
Кэш 1-го уровня 32КБ (на ядро) 32КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 7 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35-54 Вт 10-25 Вт
Критическая температура 105°C 105°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4X-4266 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 64 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 68.27 ГБ/c 68.27 ГБ/c
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 7 4800H Сайт AMD Ryzen 3 4300U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16

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Комментарии

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