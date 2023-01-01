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AMD Ryzen 7 4800H против Ryzen 5 5625U

AMD Ryzen 7 4800H
VS
AMD Ryzen 5 5625U
AMD Ryzen 7 4800H
AMD Ryzen 5 5625U

Что лучше: 8-ядерный AMD Ryzen 7 4800H на 2.9 ГГц или Ryzen 5 5625U с 6-ядрами на 2.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 7-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5625U and 4800H
Причины выбрать AMD Ryzen 7 4800H
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5625U
  • Появился на 2 года позже чем соперник
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • На 19% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1422 и 1197 баллов
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.3 ГГц против 4.2 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Ryzen 7 4800H
1241
Ryzen 5 5625U +10%
1359
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 7 4800H +38%
11132
Ryzen 5 5625U
8057
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 7 4800H
2619
Ryzen 5 5625U +10%
2884
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 7 4800H +27%
18737
Ryzen 5 5625U
14780
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 7 4800H
1186
Ryzen 5 5625U +19%
1412
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 7 4800H +21%
7105
Ryzen 5 5625U
5864
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 7 4800H и Ryzen 5 5625U

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 6 января 2020 4 января 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Zen 2 (Renoir) -
Интегрированная графика Radeon Vega 7 Radeon Vega 7

Процессор

Производительные ядра
Ядер 8 6
Потоков 16 12
Частота 2.9 ГГц 2.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.2 ГГц 4.3 ГГц
Общее
Количество ядер 8 6
Количество потоков 16 12
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 29x 23x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Количество транзисторов - 10.7 млрд
Техпроцесс 7 нанометров 7 нанометров
Сокет FP6 FP6
Энергопотребление (TDP) 35-54 Вт 15 Вт
Критическая температура 105°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Radeon Vega 7 AMD Radeon Vega 7
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1600 МГц 1800 МГц
Шейдерные блоки 448 448
TMUs 28 28
ROPs 7 7
TGP 10-45 Вт 10-45 Вт
iGPU FLOPS
Ryzen 7 4800H
1.108 терафлопс
Ryzen 5 5625U
1.108 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4X-4266 DDR4-3200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 68.27 ГБ/c -
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 7 4800H Сайт AMD Ryzen 5 5625U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16

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Комментарии

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