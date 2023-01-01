AMD Ryzen 7 4800H против Ryzen 5 5625U
Что лучше: 8-ядерный AMD Ryzen 7 4800H на 2.9 ГГц или Ryzen 5 5625U с 6-ядрами на 2.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 7-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 7 4800H
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5625U
- Появился на 2 года позже чем соперник
- Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
- На 19% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1422 и 1197 баллов
- На 2% выше частота в Turbo Boost (4.3 ГГц против 4.2 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1241
Ryzen 5 5625U +10%
1359
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 7 4800H +38%
11132
8057
Passmark CPU (одноядерный)
2619
Ryzen 5 5625U +10%
2884
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 7 4800H +27%
18737
14780
Geekbench 5 (одноядерный)
1186
Ryzen 5 5625U +19%
1412
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 7 4800H +21%
7105
5864
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|6 января 2020
|4 января 2022
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Zen 2 (Renoir)
|-
|Интегрированная графика
|Radeon Vega 7
|Radeon Vega 7
Процессор
|Ядер
|8
|6
|Потоков
|16
|12
|Частота
|2.9 ГГц
|2.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.2 ГГц
|4.3 ГГц
|Количество ядер
|8
|6
|Количество потоков
|16
|12
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|29x
|23x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Пакет
|Количество транзисторов
|-
|10.7 млрд
|Техпроцесс
|7 нанометров
|7 нанометров
|Сокет
|FP6
|FP6
|Энергопотребление (TDP)
|35-54 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|105°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Radeon Vega 7
|AMD Radeon Vega 7
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1600 МГц
|1800 МГц
|Шейдерные блоки
|448
|448
|TMUs
|28
|28
|ROPs
|7
|7
|TGP
|10-45 Вт
|10-45 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4X-4266
|DDR4-3200, LPDDR4x-4267
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|68.27 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Да
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 7 4800H
|Сайт AMD Ryzen 5 5625U
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
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