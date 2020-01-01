AMD Ryzen 7 4800H против Ryzen 7 3750H
Что лучше: 8-ядерный AMD Ryzen 7 4800H на 2.9 ГГц или Ryzen 7 3750H с 4-ядрами на 2.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 7 4800H
- Появился на 1 год позже чем соперник
- Имеет на 4 физических ядра больше
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
- Поддержка 4-х канальной памяти
- На 32.51 ГБ/c (91%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Более современный техпроцесс - 7 против 12 нанометров
- На 5% выше частота в Turbo Boost (4.2 ГГц против 4 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 3750H
- На 22% ниже чем у Ryzen 7 4800H пиковое энергопотребление – 35 vs 45 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Ryzen 7 4800H +35%
467
346
Cinebench R20 (многоядерный)
Ryzen 7 4800H +115%
3793
1765
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 7 4800H +24%
2624
2124
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 7 4800H +130%
19159
8330
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 7 4800H +39%
1152
829
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 7 4800H +102%
6876
3406
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|6 января 2020
|6 января 2019
|Цена в момент релиза
|-
|1100 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Zen 2
|Zen+
|Сокет
|FP6
|FP5
|Интегрированная графика
|Radeon Vega 7
|Radeon RX Vega 10
Производительность
|Количество ядер
|8
|4
|Количество потоков
|16
|8
|Частота
|2.9 ГГц
|2.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.2 ГГц
|4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|29x
|23x
|Кэш 1-го уровня
|32КБ (на ядро)
|128КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|4.9 млрд
|Техпроцесс
|7 нанометров
|12 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45 Вт
|35 Вт
|Критическая температура
|105°C
|105°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4X-4266
|DDR4-2400
|Макс. размер
|64 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|4
|2
|Макс. пропускная способность
|68.27 ГБ/c
|35.76 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 7 4800H
|Сайт AMD Ryzen 7 3750H
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|12
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