AMD Ryzen 7 4800H против Ryzen 7 4700G
Что лучше: ноутбучный AMD Ryzen 7 4800H на 2.9 ГГц или десктопный Ryzen 7 4700G на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 7 4800H
- Поддержка 4-х канальной памяти
- На 24.56 ГБ/c (56%) выше максимальная пропускная способность памяти
- На 31% ниже чем у Ryzen 7 4700G пиковое энергопотребление – 45 vs 65 Ватт
- Более чем на 10 °C выше максимальная рабочая температура
Причины выбрать AMD Ryzen 7 4700G
- Появился на 7 месяцев позже чем соперник
- Разблокированный множитель
- На 5% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 4.2 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
467
Ryzen 7 4700G +7%
499
Cinebench R20 (многоядерный)
3793
Ryzen 7 4700G +27%
4833
Passmark CPU (одноядерный)
2624
Passmark CPU (многоядерный)
19159
Geekbench 5 (одноядерный)
1152
Ryzen 7 4700G +3%
1192
Geekbench 5 (многоядерный)
6876
Ryzen 7 4700G +16%
7974
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|6 января 2020
|21 июля 2020
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Кодовое имя
|Zen 2
|Zen 2
|Сокет
|FP6
|AM4
|Интегрированная графика
|Radeon Vega 7
|Radeon Vega 8
Производительность
|Количество ядер
|8
|8
|Количество потоков
|16
|16
|Частота
|2.9 ГГц
|3.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.2 ГГц
|4.4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|29x
|36x
|Кэш 1-го уровня
|32КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|4.9 млрд
|Техпроцесс
|7 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|105°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4X-4266
|DDR4-3200
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|4
|2
|Макс. пропускная способность
|68.27 ГБ/c
|43.71 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 7 4800H
|Сайт AMD Ryzen 7 4700G
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|20
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