AMD Ryzen 7 4800HS против Ryzen 5 3600
Что лучше: 8-ядерный ноутбучный AMD Ryzen 7 4800HS на 2.9 ГГц или десктопный Ryzen 5 3600 с 6-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 7-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
85
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
39
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
76
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
69
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 7 4800HS
- Появился на 9 месяцев позже чем соперник
- Поддержка 4-х канальной памяти
- На 46% ниже чем у Ryzen 5 3600 пиковое энергопотребление – 35 vs 65 Ватт
- На 20.59 ГБ/c (43%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Есть интегрированный графический ускоритель Radeon RX Vega 7
- Более чем на 10 °C выше максимальная рабочая температура
Причины выбрать AMD Ryzen 5 3600
- Имеет на 24 МБ больший объем L3-кэша
- Разблокированный множитель
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Ryzen 7 4800HS +2%
480
471
Cinebench R20 (многоядерный)
Ryzen 7 4800HS +17%
4119
3517
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 7 4800HS +2%
2596
2535
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 7 4800HS +6%
18868
17792
Geekbench 5 (одноядерный)
1188
Ryzen 5 3600 +4%
1241
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 7 4800HS +3%
7521
7335
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|16 марта 2020
|7 июля 2019
|Цена в момент релиза
|-
|199 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Кодовое имя
|Zen 2
|Zen 2
|Сокет
|FP6
|AM4
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 7
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|8
|6
|Количество потоков
|16
|12
|Частота
|2.9 ГГц
|3.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.2 ГГц
|4.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|29x
|36x
|Кэш 1-го уровня
|32КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|32МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|4.9 млрд
|Техпроцесс
|7 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|35 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|105°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4X-4266
|DDR4-3200
|Макс. размер
|64 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|4
|2
|Макс. пропускная способность
|68.27 ГБ/c
|47.68 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|-
|Сайт AMD Ryzen 5 3600
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|20
Опрос
4 (57.1%)
3 (42.9%)
Всего проголосовало: 7
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