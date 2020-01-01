Что лучше: 8-ядерный ноутбучный AMD Ryzen 7 4800HS на 2.9 ГГц или десктопный Ryzen 5 3600 с 6-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 7-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.