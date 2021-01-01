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AMD Ryzen 7 4800HS против Ryzen 5 5600U

AMD Ryzen 7 4800HS
VS
AMD Ryzen 5 5600U
AMD Ryzen 7 4800HS
AMD Ryzen 5 5600U

Что лучше: 8-ядерный AMD Ryzen 7 4800HS на 2.9 ГГц или Ryzen 5 5600U с 6-ядрами на 2.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 7-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5600U and 4800HS
Причины выбрать AMD Ryzen 7 4800HS
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
  • Имеет на 2 физических ядра больше
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5600U
  • На 72% ниже чем у Ryzen 7 4800HS пиковое энергопотребление – 15 vs 54 Ватт
  • Появился на 10 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • На 15% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1341 и 1171 балл

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Ryzen 7 4800HS
1212
Ryzen 5 5600U +12%
1362
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 7 4800HS +42%
10545
Ryzen 5 5600U
7440
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 7 4800HS
1148
Ryzen 5 5600U +15%
1325
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 7 4800HS +20%
6961
Ryzen 5 5600U
5784

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 7 4800HS и Ryzen 5 5600U

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 16 марта 2020 12 января 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Zen 2 Zen 3
Сокет FP6 FP6
Интегрированная графика Radeon RX Vega 7 Radeon RX Vega 7

Производительность

Количество ядер 8 6
Количество потоков 16 12
Частота 2.9 ГГц 2.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.2 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 29x 23x
Кэш 1-го уровня 32КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 7 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35-54 Вт 15 Вт
Критическая температура 105°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Radeon RX Vega 7 Radeon RX Vega 7
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1600 МГц 1600 МГц
Шейдерные блоки 448 448
TMUs 28 28
ROPs 7 7
TGP 10-45 Вт 10-45 Вт
iGPU FLOPS
Ryzen 7 4800HS
1.108 терафлопс
Ryzen 5 5600U
1.108 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4-4266 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 64 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 68.27 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт - Сайт AMD Ryzen 5 5600U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16

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Комментарии

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