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AMD Ryzen 7 4800HS против Ryzen 7 3700X

AMD Ryzen 7 4800HS
AMD Ryzen 7 4800HS
VS
AMD Ryzen 7 3700X
AMD Ryzen 7 3700X

Что лучше: ноутбучный AMD Ryzen 7 4800HS на 2.9 ГГц или десктопный Ryzen 7 3700X на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3700X and 4800HS
Причины выбрать AMD Ryzen 7 4800HS
  • Появился на 9 месяцев позже чем соперник
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • На 46% ниже чем у Ryzen 7 3700X пиковое энергопотребление – 35 vs 65 Ватт
  • На 20.59 ГБ/c (43%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Есть интегрированный графический ускоритель Radeon RX Vega 7
  • Более чем на 10 °C выше максимальная рабочая температура
Причины выбрать AMD Ryzen 7 3700X
  • Имеет на 24 МБ больший объем L3-кэша
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 5% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 4.2 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Ryzen 7 4800HS
4119
Ryzen 7 3700X +16%
4793
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 7 4800HS
18868
Ryzen 7 3700X +21%
22742
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 7 4800HS
7521
Ryzen 7 3700X +13%
8465

Характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 7 4800HS и Ryzen 7 3700X

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 16 марта 2020 7 июля 2019
Цена в момент релиза - 329 долларов
Тип Для ноутбука Десктопный
Кодовое имя Zen 2 Zen 2
Сокет FP6 AM4
Интегрированная графика Radeon RX Vega 7 Нет

Производительность

Количество ядер 8 8
Количество потоков 16 16
Частота 2.9 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.2 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 29x 36x
Кэш 1-го уровня 32КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 32МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 19.2 млрд
Техпроцесс 7 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35 Вт 65 Вт
Критическая температура 105°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4X-4266 DDR4-3200
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 4 2
Макс. пропускная способность 68.27 ГБ/c 47.68 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт - Сайт AMD Ryzen 7 3700X
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 20

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Комментарии

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