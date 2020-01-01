AMD Ryzen 7 4800HS против Ryzen 7 4700U
Что лучше: AMD Ryzen 7 4800HS на 2.9 ГГц (c Turbo Core до 4.2) или Ryzen 7 4700U на 2 ГГц (c Turbo Core до 4.1)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 7 4800HS
- На 2% выше частота в Turbo Boost (4.2 ГГц против 4.1 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 4700U
- На 57% ниже чем у Ryzen 7 4800HS пиковое энергопотребление – 15 vs 35 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Ryzen 7 4800HS +3%
480
467
Cinebench R20 (многоядерный)
Ryzen 7 4800HS +57%
4119
2616
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 7 4800HS +2%
2596
2543
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 7 4800HS +36%
18868
13840
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 7 4800HS +13%
1188
1053
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 7 4800HS +82%
7521
4137
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|16 марта 2020
|6 января 2020
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Zen 2
|Zen 2
|Сокет
|FP6
|FP6
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 7
|Radeon Vega 7
Производительность
|Количество ядер
|8
|8
|Количество потоков
|16
|8
|Частота
|2.9 ГГц
|2 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.2 ГГц
|4.1 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|29x
|20x
|Кэш 1-го уровня
|32КБ (на ядро)
|32КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|7 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|35 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|105°C
|105°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4X-4266
|DDR4-3200, LPDDR4X-4266
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|4
|4
|Макс. пропускная способность
|68.27 ГБ/c
|68.27 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|-
|Сайт AMD Ryzen 7 4700U
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
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