AMD Ryzen 7 4800U против Ryzen 3 4300U
Что лучше: 8-ядерный AMD Ryzen 7 4800U на 1.8 ГГц или Ryzen 3 4300U с 4-ядрами на 2.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 7-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 7 4800U
- Имеет на 4 физических ядра больше
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
- На 14% выше частота в Turbo Boost (4.2 ГГц против 3.7 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Ryzen 7 4800U +10%
467
425
Cinebench R20 (многоядерный)
Ryzen 7 4800U +97%
3072
1563
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 7 4800U +10%
2582
2342
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 7 4800U +121%
17130
7749
Geekbench 5 (одноядерный)
687
Ryzen 3 4300U +42%
975
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 7 4800U +56%
4784
3073
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|6 января 2020
|6 января 2020
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Zen 2
|Zen 2
|Сокет
|FP6
|FP6
|Интегрированная графика
|Radeon Vega 8
|Radeon Vega 5
Производительность
|Количество ядер
|8
|4
|Количество потоков
|16
|4
|Частота
|1.8 ГГц
|2.7 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.2 ГГц
|3.7 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|18x
|27x
|Кэш 1-го уровня
|32КБ (на ядро)
|32КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|7 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|105°C
|105°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4X-4266
|DDR4-3200, LPDDR4X-4266
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|4
|4
|Макс. пропускная способность
|68.27 ГБ/c
|68.27 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 7 4800U
|Сайт AMD Ryzen 3 4300U
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
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