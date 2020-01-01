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AMD Ryzen 7 4800U против Ryzen 3 5300U

AMD Ryzen 7 4800U
AMD Ryzen 7 4800U
VS
AMD Ryzen 3 5300U
AMD Ryzen 3 5300U

Что лучше: 8-ядерный AMD Ryzen 7 4800U на 1.8 ГГц или Ryzen 3 5300U с 4-ядрами на 2.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 7-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5300U and 4800U
Причины выбрать AMD Ryzen 7 4800U
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • На 40% ниже чем у Ryzen 3 5300U пиковое энергопотребление – 15 vs 25 Ватт
  • На 9% выше частота в Turbo Boost (4.2 ГГц против 3.85 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 3 5300U
  • Появился на 1 год и 2 месяца позже чем соперник

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 7 4800U и Ryzen 3 5300U

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 6 января 2020 1 марта 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Zen 2 Zen 2
Сокет FP6 FP6
Интегрированная графика Radeon Vega 8 Radeon RX Vega 6

Производительность

Количество ядер 8 4
Количество потоков 16 4
Частота 1.8 ГГц 2.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.2 ГГц 3.85 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 18x 26x
Кэш 1-го уровня 32КБ (на ядро) -
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) -
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 7 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 10-25 Вт
Критическая температура 105°C 105°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4X-4266 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 64 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 4 2
Макс. пропускная способность 68.27 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 7 4800U -
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16

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Комментарии

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