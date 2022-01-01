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AMD Ryzen 7 4800U против Ryzen 3 5425U

AMD Ryzen 7 4800U
VS
AMD Ryzen 3 5425U
AMD Ryzen 7 4800U
AMD Ryzen 3 5425U

Что лучше: 8-ядерный ноутбучный AMD Ryzen 7 4800U на 1.8 ГГц или десктопный Ryzen 3 5425U с 4-ядрами на 2.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 7-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5425U and 4800U
Причины выбрать AMD Ryzen 7 4800U
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.2 ГГц против 4.1 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 3 5425U
  • Появился на 2 года позже чем соперник

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 7 4800U +78%
17266
Ryzen 3 5425U
9682
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 7 4800U и Ryzen 3 5425U

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 6 января 2020 4 января 2022
Тип Для ноутбука Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Zen 2 Barcelo
Сокет FP6 FP6
Интегрированная графика Radeon Vega 8 Radeon Vega 6 (Ryzen 4000)

Производительность

Количество ядер 8 4
Количество потоков 16 8
Частота 1.8 ГГц 2.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.2 ГГц 4.1 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 18x 27x
Кэш 1-го уровня 32КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 7 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 10-25 Вт 10-25 Вт
Критическая температура 105°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Radeon Vega 8 AMD Radeon Vega 6 (Ryzen 4000)
Boost частота GPU 1750 МГц 1600 МГц
Шейдерные блоки 512 384
TMUs 32 24
ROPs 8 8
TGP 15 Вт 15 Вт

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4X-4266 DDR4-3200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 64 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 4 2
Макс. пропускная способность 68.27 ГБ/c -
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 7 4800U Сайт AMD Ryzen 3 5425U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16

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Комментарии

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