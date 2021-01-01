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AMD Ryzen 7 4800U против Ryzen 5 3600

AMD Ryzen 7 4800U
VS
AMD Ryzen 5 3600
AMD Ryzen 7 4800U
AMD Ryzen 5 3600

Что лучше: 8-ядерный ноутбучный AMD Ryzen 7 4800U на 1.8 ГГц или десктопный Ryzen 5 3600 с 6-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 7-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3600 and 4800U
Причины выбрать AMD Ryzen 7 4800U
  • На 77% ниже чем у Ryzen 5 3600 пиковое энергопотребление – 15 vs 65 Ватт
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • Появился на 6 месяцев позже чем соперник
  • На 20.59 ГБ/c (43%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Есть интегрированный графический ускоритель Radeon Vega 8
  • Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура
Причины выбрать AMD Ryzen 5 3600
  • Имеет на 24 МБ больший объем L3-кэша
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 11% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1266 и 1145 баллов

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Ryzen 7 4800U
3129
Ryzen 5 3600 +15%
3588
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 7 4800U +2%
2644
Ryzen 5 3600
2604
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 7 4800U
17414
Ryzen 5 3600 +3%
17934
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 7 4800U
1154
Ryzen 5 3600 +12%
1290
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 7 4800U
5964
Ryzen 5 3600 +13%
6757

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 7 4800U и Ryzen 5 3600

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 6 января 2020 7 июля 2019
Цена в момент релиза - 199 долларов
Тип Для ноутбука Десктопный
Кодовое имя Zen 2 Zen 2
Сокет FP6 AM4
Интегрированная графика Radeon Vega 8 Нет

Производительность

Количество ядер 8 6
Количество потоков 16 12
Частота 1.8 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.2 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 18x 36x
Кэш 1-го уровня 32КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 32МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 4.9 млрд
Техпроцесс 7 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 65 Вт
Критическая температура 105°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4X-4266 DDR4-3200
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 4 2
Макс. пропускная способность 68.27 ГБ/c 47.68 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 7 4800U Сайт AMD Ryzen 5 3600
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 20

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Комментарии

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