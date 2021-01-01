AMD Ryzen 7 4800U против Ryzen 5 5600H
Что лучше: 8-ядерный AMD Ryzen 7 4800U на 1.8 ГГц или Ryzen 5 5600H с 6-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 7-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 7 4800U
- На 54% ниже чем у Ryzen 5 5600H пиковое энергопотребление – 25 vs 54 Ватт
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
- Поддержка 4-х канальной памяти
- Имеет на 2 физических ядра больше
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5600H
- Появился на 1 год позже чем соперник
- Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
- На 19% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1369 и 1154 балла
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
484
Ryzen 5 5600H +11%
536
Cinebench R20 (многоядерный)
3285
Ryzen 5 5600H +13%
3718
Passmark CPU (одноядерный)
2641
Ryzen 5 5600H +17%
3082
Passmark CPU (многоядерный)
17457
Ryzen 5 5600H +5%
18389
Geekbench 5 (одноядерный)
1176
Ryzen 5 5600H +18%
1390
Geekbench 5 (многоядерный)
6008
Ryzen 5 5600H +15%
6882
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|6 января 2020
|12 января 2021
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Zen 2
|Zen 3
|Сокет
|FP6
|FP6
|Интегрированная графика
|Radeon Vega 8
|Radeon RX Vega 7
Производительность
|Количество ядер
|8
|6
|Количество потоков
|16
|12
|Частота
|1.8 ГГц
|3.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.2 ГГц
|4.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|18x
|33x
|Кэш 1-го уровня
|32КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|7 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|10-25 Вт
|35-54 Вт
|Критическая температура
|105°C
|105°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4X-4266
|DDR4-3200, LPDDR4-4266
|Макс. размер
|64 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|4
|2
|Макс. пропускная способность
|68.27 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Да
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 7 4800U
|Сайт AMD Ryzen 5 5600H
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1