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AMD Ryzen 7 4800U против Ryzen 5 5600H

AMD Ryzen 7 4800U
VS
AMD Ryzen 5 5600H
AMD Ryzen 7 4800U
AMD Ryzen 5 5600H

Что лучше: 8-ядерный AMD Ryzen 7 4800U на 1.8 ГГц или Ryzen 5 5600H с 6-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 7-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5600H and 4800U
Причины выбрать AMD Ryzen 7 4800U
  • На 54% ниже чем у Ryzen 5 5600H пиковое энергопотребление – 25 vs 54 Ватт
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • Имеет на 2 физических ядра больше
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5600H
  • Появился на 1 год позже чем соперник
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • На 19% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1369 и 1154 балла

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Ryzen 7 4800U
3285
Ryzen 5 5600H +13%
3718
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 7 4800U
2641
Ryzen 5 5600H +17%
3082
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 7 4800U
17457
Ryzen 5 5600H +5%
18389
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 7 4800U
1176
Ryzen 5 5600H +18%
1390
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 7 4800U
6008
Ryzen 5 5600H +15%
6882

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 7 4800U и Ryzen 5 5600H

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 6 января 2020 12 января 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Zen 2 Zen 3
Сокет FP6 FP6
Интегрированная графика Radeon Vega 8 Radeon RX Vega 7

Производительность

Количество ядер 8 6
Количество потоков 16 12
Частота 1.8 ГГц 3.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.2 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 18x 33x
Кэш 1-го уровня 32КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 7 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 10-25 Вт 35-54 Вт
Критическая температура 105°C 105°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4X-4266 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 64 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 4 2
Макс. пропускная способность 68.27 ГБ/c -
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 7 4800U Сайт AMD Ryzen 5 5600H
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16

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Комментарии

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