Главная > Сравнения CPU > Ryzen 7 5700G vs Ryzen 3 2200G

AMD Ryzen 7 5700G против Ryzen 3 2200G

AMD Ryzen 7 5700G
VS
AMD Ryzen 3 2200G
AMD Ryzen 7 5700G
AMD Ryzen 3 2200G

Что лучше: 8-ядерный AMD Ryzen 7 5700G на 3.8 ГГц или Ryzen 3 2200G с 4-ядрами на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 2200G and 5700G
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5700G
  • Появился на 3 года и 2 месяца позже чем соперник
  • Имеет на 12 МБ больший объем L3-кэша
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • На 79% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1569 и 875 баллов
  • На 24% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 3.7 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 7 5700G +302%
14241
Ryzen 3 2200G
3543
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 7 5700G +216%
8863
Ryzen 3 2200G
2801

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 7 5700G и Ryzen 3 2200G

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 13 апреля 2021 12 февраля 2018
Цена в момент релиза 359 долларов 99 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Zen 3 Zen
Сокет AM4 AM4
Интегрированная графика Radeon RX Vega 8 Radeon Vega 8

Производительность

Количество ядер 8 4
Количество потоков 16 4
Частота 3.8 ГГц 3.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.6 ГГц 3.7 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 38x 35x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 128КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Количество транзисторов 10.7 млрд 4.9 млрд
Техпроцесс 7 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45-65 Вт 65 Вт
Критическая температура 95°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Radeon RX Vega 8 Radeon Vega 8
Частота GPU 0 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1750 МГц 1100 МГц
Шейдерные блоки 512 512
TMUs 32 32
ROPs 8 8
Вычислительные блоки - 8
TGP 15 Вт 65 Вт
Макс. разрешение - 3840x2160 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Ryzen 7 5700G
н/д
Ryzen 3 2200G
1.13 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-2933
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 43.71 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 7 5700G Сайт AMD Ryzen 3 2200G
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 24 12

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. Ryzen 7 5700G и Ryzen 5 3600
2. Ryzen 7 5700G и Ryzen 5 5600X
3. Ryzen 7 5700G и Ryzen 7 4700G
4. Ryzen 7 5700G и Ryzen 5 3400G
5. Ryzen 7 5700G и Ryzen 7 Pro 4750G
6. Ryzen 3 2200G и Core i3 10100
7. Ryzen 3 2200G и Core i5 9400F
8. Ryzen 3 2200G и Core i3 9100F
9. Ryzen 3 2200G и Core i5 10400F

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 3 2200G или Ryzen 7 5700G?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях