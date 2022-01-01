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AMD Ryzen 7 5700G против Ryzen 3 3100

AMD Ryzen 7 5700G
VS
AMD Ryzen 3 3100
AMD Ryzen 7 5700G
AMD Ryzen 3 3100

Что лучше: 8-ядерный AMD Ryzen 7 5700G на 3.8 ГГц или Ryzen 3 3100 с 4-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 7-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3100 and 5700G
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5700G
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Появился на 1 год позже чем соперник
  • На 36% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1575 и 1161 балл
  • На 18% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 3.9 ГГц)
  • Есть интегрированный графический ускоритель Radeon RX Vega 8
Причины выбрать AMD Ryzen 3 3100
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Ryzen 7 5700G +37%
1514
Ryzen 3 3100
1109
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 7 5700G +159%
14112
Ryzen 3 3100
5444
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 7 5700G +35%
3296
Ryzen 3 3100
2433
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 7 5700G +110%
24735
Ryzen 3 3100
11762
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 7 5700G +35%
1580
Ryzen 3 3100
1168
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 7 5700G +91%
9689
Ryzen 3 3100
5061
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 7 5700G и Ryzen 3 3100

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 13 апреля 2021 21 апреля 2020
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Cezanne Zen 2
Сокет AM4 AM4
Интегрированная графика Radeon RX Vega 8 Нет

Производительность

Количество ядер 8 4
Количество потоков 16 8
Частота 3.8 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.6 ГГц 3.9 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 38x 36x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Количество транзисторов 10.7 млрд -
Техпроцесс 7 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45-65 Вт 65 Вт
Критическая температура 95°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Radeon RX Vega 8 -
Boost частота GPU 2000 МГц -
Шейдерные блоки 512 -
TMUs 32 -
ROPs 8 -
TGP 15 Вт -

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 7 5700G Сайт AMD Ryzen 3 3100
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 24 16

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Комментарии

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