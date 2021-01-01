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AMD Ryzen 7 5700G против Ryzen 5 4600G

AMD Ryzen 7 5700G
VS
AMD Ryzen 5 4600G
AMD Ryzen 7 5700G
AMD Ryzen 5 4600G

Что лучше: 8-ядерный AMD Ryzen 7 5700G на 3.8 ГГц или Ryzen 5 4600G с 6-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 7-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 4600G and 5700G
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5700G
  • Появился на 9 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 23% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1482 и 1206 баллов
  • На 10% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4.2 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 4600G
  • Разблокированный множитель

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Ryzen 7 5700G +61%
5508
Ryzen 5 4600G
3411
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 7 5700G +24%
1509
Ryzen 5 4600G
1215
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 7 5700G +31%
7695
Ryzen 5 4600G
5877

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 7 5700G и Ryzen 5 4600G

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 13 апреля 2021 21 июля 2020
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Zen 3 Zen 2
Сокет AM4 AM4
Интегрированная графика Radeon RX Vega 8 Radeon Vega 7

Производительность

Количество ядер 8 6
Количество потоков 16 12
Частота 3.8 ГГц 3.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.6 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 38x 37x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 4.9 млрд
Техпроцесс 7 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 45-65 Вт
Критическая температура 95°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 43.71 ГБ/c
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 7 5700G Сайт AMD Ryzen 5 4600G
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 12

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Комментарии

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